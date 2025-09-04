weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Verkehr: Tiergartentunnel Richtung Moabit weiterhin gesperrt

EIL
Umfrage zur Landtagswahl 2026: dem Land droht ein politisches Beben
Umfrage zur Landtagswahl 2026: dem Land droht ein politisches Beben

Verkehr Tiergartentunnel Richtung Moabit weiterhin gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall bleibt der Tiergartentunnel Richtung Moabit weiterhin gesperrt. Wie lange die Reparaturen dauern, ist offen.

Von dpa 04.09.2025, 06:56
Ein Lastwagen hatte sich am Montag im Tiergartentunnel verkeilt – und dabei Tunneltechnik beschädigt. (Archivbild)
Ein Lastwagen hatte sich am Montag im Tiergartentunnel verkeilt – und dabei Tunneltechnik beschädigt. (Archivbild) Jörg Carstensen/dpa

Berlin - Auch am heutigen Morgen bleibt der Berliner Tiergartentunnel in Richtung Moabit nach dem Lkw-Unfall vom Montagabend gesperrt. Ein Sprecher der Verkehrsinformationszentrale erklärte, wie lange die Reparaturarbeiten noch dauern werden, sei derzeit nicht absehbar. Die Gegenrichtung in Richtung Kreuzberg ist dagegen bereits seit Dienstag wieder frei.

Bei dem Unfall hatte sich ein betrunkener Fahrer mit seinem Lastwagen verkeilt. Verbaute Tunneltechnik wurde beschädigt. Der Fahrer wurde im Krankenhaus behandelt.