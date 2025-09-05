Potsdam - Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt will sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von ihrem Staatssekretär Gregor Beyer trennen. Die Ministerin bat Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) nach Differenzen um die Entlassung von Beyer. Demnach ist aber noch keine Entscheidung gefallen. Zuvor berichtete die „Märkische Oderzeitung“. Das Ministerium äußerte sich zunächst nicht. Mittelstädt und Beyer (parteilos) stritten sich zuletzt über den Umgang mit Wölfen.

Die Gespräche über die mögliche Entlassung sollen demnach in der kommenden Woche geführt werden. Die Ministerin hatte sich in der vergangenen Woche zum Umgang mit dem Wolf von ihrem Staatssekretär distanziert. Mittelstädt und Beyer sind seit Dezember 2024 im Amt.

Streit um Abschlussquote und Wolfszahl

Bei dem Konflikt geht es um eine mögliche Abschussquote für Wölfe und um die Einschätzung der Zahl der Tiere. Mittelstädt wollte sich bisher nicht auf eine Zahl für eine Abschussquote festlegen. Beyer hatte zunächst eine solche Quote von 15 Prozent genannt.

Die Ministerin warf ihm danach öffentlich vor, es sei „vorfällig“, mit solchen Optionen an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie sprach auch davon, dass die von Beyer genannte Zahl der Wölfe nicht verifiziert sei und verlässliche Zahlen nötig seien. Beyer hatte von mindestens 1.000 Tieren, wahrscheinlich aber 1.500 bis 1.600 gesprochen. Was zu einem Bruch geführt haben könnte, ist daneben auch die Frage der Außendarstellung.

Beyer war in mehreren Verbänden aktiv

Der frühere FDP-Landeschef Beyer war zwischen 2015 und 2022 Geschäftsführer des Forums Natur, einer Interessenvertretung brandenburgischer Landnutzungsverbände. Für den Naturschutzbund (Nabu) besetzte der aktive Jäger als Bundessprecher zeitweise das Thema Forst- und Jagdpolitik. Beyer soll als Staatssekretär von Märkisch-Oderland-Landrat Gernot Schmidt (SPD) ins Gespräch gebracht worden sein.

Mittelstädt führte zuvor als Landwirtin bis zum Ministeramt einen Betrieb in der Uckermark mit Freiland-Legehennen, war Vorsitzende beim Agrarmarketingverband Pro Agro. Der Schritt, eine Entlassung zu fordern, ist ein Zeichen nach innen und außen für ihren Machtanspruch.

Nabu begrüßt Mittelstädts Schritt

Von Beginn an seien beide kein harmonisches Paar gewesen, heißt es hinter vorgehaltener Hand im politischen Potsdam. Verwiesen wird auch darauf, dass beide zuvor keine Erfahrung mit Ministerien hatten.

Der Nabu Brandenburg begrüßte die Entscheidung von Mittelstädt. Bei Beyer hätten teilweise Daten und Fakten „nur am Rande eine Rolle“ gespielt, meinte Landesgeschäftsführerin Christiane Schröder. Der Nabu hoffe, dass es künftig wieder „um die Sache“ gehe, anstatt „polemisch Parolen zu dreschen“.