weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Schulstart: 700 Lehrer fehlen noch in Berlin

EIL
Umfrage zur Landtagswahl 2026: dem Land droht ein politisches Beben
Umfrage zur Landtagswahl 2026: dem Land droht ein politisches Beben

Schulstart 700 Lehrer fehlen noch in Berlin

Das neue Schuljahr beginnt bald. In den Kitas ist die Zahl der Kinder rückläufig. In den Schulen nicht. Was sagt die Bildungssenatorin dazu?

Von dpa 04.09.2025, 07:27
Berlins Bildungssenatorin fehlen 700 Lehrkräfte für das kommende Schuljahr. (Archivbild)
Berlins Bildungssenatorin fehlen 700 Lehrkräfte für das kommende Schuljahr. (Archivbild) Jörg Carstensen/dpa

Berlin - Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) beklagt vor Beginn des neuen Schuljahrs weiterhin viele unbesetzte Lehrerstellen. Es würden rund 700 Lehrkräfte fehlen, sagte Günther-Wünsch der „Berliner Morgenpost“. Noch liefen die Einstellungsprozesse, aber die Lücke werde ähnlich groß sein wie im Vorjahr. 

Zwar sei die Zahl der Kinder in den Kitas rückläufig, auf die Situation in den Schulen habe das aber kaum eine Auswirkung, erklärte Günther-Wünsch. „Die Situation in den Schulen folgt einer anderen Logik.“ 

Die internationalen Entwicklungen mit den Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten hätten dazu geführt, dass die Schulen viel Zuzug von Kindern mit Fluchterfahrung hätten. Zudem zögen auch Familien aus dem restlichen Bundesgebiet mit kleinen Kindern nach Berlin.