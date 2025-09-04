Das neue Schuljahr beginnt bald. In den Kitas ist die Zahl der Kinder rückläufig. In den Schulen nicht. Was sagt die Bildungssenatorin dazu?

Berlin - Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) beklagt vor Beginn des neuen Schuljahrs weiterhin viele unbesetzte Lehrerstellen. Es würden rund 700 Lehrkräfte fehlen, sagte Günther-Wünsch der „Berliner Morgenpost“. Noch liefen die Einstellungsprozesse, aber die Lücke werde ähnlich groß sein wie im Vorjahr.

Zwar sei die Zahl der Kinder in den Kitas rückläufig, auf die Situation in den Schulen habe das aber kaum eine Auswirkung, erklärte Günther-Wünsch. „Die Situation in den Schulen folgt einer anderen Logik.“

Die internationalen Entwicklungen mit den Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten hätten dazu geführt, dass die Schulen viel Zuzug von Kindern mit Fluchterfahrung hätten. Zudem zögen auch Familien aus dem restlichen Bundesgebiet mit kleinen Kindern nach Berlin.