Thüringen will die Fußball-EM nutzen, um die Werbetrommel für den Tourismus im Freistaat zu rühren. Immerhin tummeln sich Hunderte Medienvertreter in Blankenhain, wo zwei Teams trainieren.

Blankenhain/Weimar - Während des Trainingslagers der deutschen EM-Fußballer im Weimarer Land sind Tourismusbetriebe in der Region zum Teil gut gebucht. Belegt seien vor allem Ferienwohnungen, Pensionen und Campingplätze in der unmittelbaren Umgebung des Trainingsortes Blankenhain, hieß es vom Tourismusverband Weimarer Land auf Anfrage. Anders sehe es in weiteren Teilen des Weimarer Landes, etwa Bad Sulza und Apolda, aus. In Blankenhain nahe Weimar trifft das DFB-Team am Sonntag zu einem fünftägigen Trainingslager in einem Golfhotel ein, am 10. Juni bezieht dann die englische Nationalmannschaft dort ihr EM-Quartier.

Die Hotelanlage ist während der Mannschaftsaufenthalte nicht zugänglich, sie wird streng abgeschirmt. Thüringen erhofft sich aber schon durch den medialen Hype um das Fußballspektakel positive Effekte für den Tourismus. Allein während des deutschen Trainingscamps sind rund 250 Medienvertreter akkreditiert. Die Landesentwicklungsgesellschaft hat Journalistenreisen organisiert, während der den Medienvertretern wichtige Thüringer Sehenswürdigkeiten vorgestellt werden.

Die Nachfrage von Fußballfans, die ihren Teams nachreisen, hält sich nach Einschätzung der regionalen Touristiker bislang indes in Grenzen. So gibt es auch in Weimar, einem Zugpferd des Städtetourismus in Thüringen, derzeit keine besonders große Nachfrage englischer Fußballfans, wie eine Sprecherin des städtischen Tourismusbetriebs Weimar GmbH auf Anfrage sagte. Für die Fans seien die Spielorte ihres Teams vermutlich interessanter als die Umgebung des EM-Quartiers. Die Buchungslage sei im EM-Zeitraum insgesamt recht gut. Allerdings gelten Mai und Juni ohnehin als beliebte Monate für einen Städte- und Kultururlaub.

Thüringen ist neben Brandenburg das einzige ostdeutsche Bundesland mit einem Quartier von EM-Teilnehmern. Im brandenburgischen Neuruppin bezieht die Elf Kroatiens während der EM ihre Mannschaftsunterkunft.