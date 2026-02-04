Glatteis könnte in Berlin und Brandenburg zu erheblichen Problemen führen. Warum der Deutsche Wetterdienst von Fahrten und unnötigen Wegen dringend abrät und welche Orte betroffen sind.

Berlin - Für Teile Brandenburgs und Berlins hat der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis herausgegeben. Die Warnung, die auch über Warnapps wie Nina verbreitet wurde, gilt für Donnerstag von 02.00 Uhr bis 10.00 Uhr. Sie umfasst den Südosten und Osten Brandenburgs mit Cottbus, Frankfurt (Oder), Bernau und Oranienburg. In Berlin sind östliche Stadtteile betroffen.

Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, äußerst vorsichtig zu sein und den Aufenthalt im Freien sowie Fahrten mit dem Auto möglichst zu vermeiden. Auf allen Verkehrswegen seien Einschränkungen möglich. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben.