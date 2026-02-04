50.000 Fans wollen das Junioren-Team des 1. FC Köln in der UEFA Youth League sehen. Das gab es in diesem Wettbewerb noch nie. Das sportliche Ergebnis ist allerdings bitter.

50.000 Zuschauer bei einem Junioren-Spiel: Der Kölner U19-Spieler Fynn Schenten und Mattia Mosconi von Inter Mailand kämpfen um den Ball.

Köln - Der 1. FC Köln hat einen Zuschauerrekord in der europäischen Youth League aufgestellt. Mehr als 50.000 Fans sahen am Mittwochabend das Spiel des deutschen U19-Fußball-Meisters gegen Inter Mailand.

Durch zwei Gegentore in der siebten und neunten Minute der Nachspielzeit verloren die Kölner noch mit 1:3 (0:0) und schieden in der Runde der besten 32 aus. Zuvor musste das Spiel kurz unterbrochen werden, weil ein Flitzer über den Rasen gerannt war.

Der Spanier Dilan Zarate (90.+7) und der Lette Roberts Kukulis (90.+9) trafen spät für die Italiener und schockten die vielen FC-Fans dadurch. Leonardo Bovio hatte Inter schon in der 50. Minute in Führung gebracht. Der auch schon in der Männer-Bundesliga eingesetzte Fynn Schenten glich für den FC in der 80. Minute zum 1:1 aus.

Inter war auch beim bisherigen Zuschauerrekord der Youth League beteiligt gewesen. Im April 2025 sahen 40.368 Fans die 0:1-Niederlage der Mailänder beim türkischen Nachwuchsteam von Trabzonspor.