Auf ein Bierchen unter Freunden. Frank Zander hat Geburtstag und fühlt sich auf seiner Party wohl. Die 84 sei dennoch eine „böse Zahl“, sagt er.

Berlin - Sänger und Entertainer Frank Zander hat in einer Berliner Kneipe seinen 84. Geburtstag gefeiert. Zander lud seine Gäste auf ein Bier in das Traditionslokal „Die kleine Weltlaterne“ in Halensee ein. Zu den Gratulanten gehörten Familienmitglieder, Freunde und Bekannte, darunter Sänger Frank Schöbel. „84 ist natürlich eine böse Zahl“, sagte Zander einem dpa-Reporter. „Aber ich fühle mich ganz gut und freue mich, dass wir heute hier zusammen feiern.“

Frank Zander („Hier kommt Kurt“) ist ein Berliner Urgestein und gehört zu den bekanntesten Schlagersängern in Deutschland. Er begeisterte sein Publikum jahrzehntelang als gut gelaunte Stimmungskanone. In Berlin wird auch Zanders soziales Engagement geschätzt.

Soziale Ader

Unter anderem organisiert er gemeinsam mit Sohn Marcus jedes Jahr ein großes Weihnachtsessen für Tausende obdachlose und bedürftige Menschen in einem Hotel. 1995 begann alles, mittlerweile ist das Event eine feste Tradition. Zanders Lied „Nur nach Hause“ wiederum gehört zur Tradition des Fußballvereins Hertha BSC.

OP gut überstanden

In den vergangenen Jahren gab es auch Sorgen um Zanders Gesundheit. Anfang Januar 2024 musst er sich einer Operation am Kopf unterziehen, weil sich nach Angaben seiner Familie Gehirnflüssigkeit gestaut hatte. Die Genesung brauchte ihre Zeit, war aber am Ende erfolgreich. Einige Monate nach der OP kam der unverwüstliche Entertainer wieder ins Olympiastadion, um seiner Hertha in der Zweiten Bundesliga die Daumen zu drücken.