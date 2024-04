Hamburg/Lüneburg - Einsatzkräfte haben in Hamburg einen mutmaßlichen Räuber verhaftet, der seit 2021 untergetaucht war. Die Festnahme des 35 Jahre alten Mannes aus Lüneburg erfolgte am Mittwochmorgen, wie die Polizei mitteilte. Fahnder hatten ihn unter anderem wegen schweren Raubes mit einem Haftbefehl gesucht. Als der Mann in einer Wohnung in Hamburg verhaftet wurde, leistete er keinen Widerstand. Die Polizei brachte den Verdächtigen in ein Gefängnis.