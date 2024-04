Oelsnitz/Berlin - Beim Deutschen Lehrkräftepreis ist Lehrerin Jana Bioly aus dem Vogtland ausgezeichnet worden. Sie unterrichtet Mathematik und Chemie am Julius-Mosen-Gymnasium in Oelsnitz. Bei der Nominierung hätten die Schüler ihre Empathie, ihr Engagement und ihre spannende Unterrichtsvermittlung gelobt, teilten die Heraeus Bildungsstiftung und der Deutsche Philologenverband als Ausrichter des Wettbewerbs mit. „Sie gab nie jemanden auf, egal wie klein dessen Motivation auch war“, lobten die Schüler und nannten sie „unsere Mathemuddi“. Dafür wurde sie nun als ausgezeichnete Lehrkraft geehrt.

Insgesamt wurden am Montag zehn Pädagogen in dieser Kategorie ausgezeichnet. Weitere Preise wurden für innovative Unterrichtsideen sowie an vorbildliche Schulleitungen vergeben. Auch hier konnte Sachsen punkten. Schulleiterin Angelika Gruß von der Paul-Robeson-Oberschule in Leipzig holte mit ihrem Team den zweiten Platz. Insgesamt wurden den Angaben nach 60.000 Euro Preisgeld vergeben. Sie sind zweckgebunden und sollen für Projekte im Unterricht verwendet werden, hieß es.