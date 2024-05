Berlin - Zwei Tage nach der Freistellung von Trainer Nenad Bjelica hat Union Berlin die Vorbereitung für das Abstiegsduell in der Fußball-Bundesliga aufgenommen. Das neue Trainer-Trio Marco Grote, Marie-Louise Eta und Sebastian Bönig konnte am Mittwoch alle Profis zum ersten Mal auf die wegweisende Partie des 33. Spieltags am Samstag beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky) vorbereiten. Die Berliner könnten mit einem Sieg in der Domstadt im besten Fall den Klassenerhalt sichern.

Vor knapp 100 Fans und zahlreichen Vereinsmitarbeitern - darunter auch Union-Präsident Dirk Zingler und Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert - stand erstmals nach seiner Wadenverletzung Ersatztorhüter Jakob Busk wieder auf dem Platz. Mit koordinativen Übungen und spielerischen Formen wollte das Trainer-Trio die Profis, die am Dienstag noch einen freien Tag genießen durften, gute Stimmung auf dem Rasen erzeugen. Nach gut 26 Minuten wurden die Tore geschlossen, sodass der Rest der rund 75 Minuten dauernden Trainingseinheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt wurde.

Union belegt nach 32 Spieltagen mit 30 Zählern den 15. Tabellenrang, einen Punkt vor dem FSV Mainz 05, der den Relegationsplatz belegt. Köln als 17. mit derzeit 24 Punkten könnte mit einem eigenen Erfolg über Union den Abstand vor dem letzten Spieltag auf drei Zähler verkürzen. Auch die derzeitige Differenz von fünf Toren könnte geschmälert werden. Mainz empfängt drei Stunden später den Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund.