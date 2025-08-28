Seine Rückennummer wählte die Mutter, der Vorname stammt von einer TV-Figur: Wie Familie bei Unions Neuzugang Derrick Köhn eine besondere Rolle spielt.

Berlin - Unions neuer Linksverteidiger Derrick Köhn hat in seiner Familie die treuesten Anhänger - mit teilweise erstaunlichen Konsequenzen. „Die größten Fans kommen aus meiner Familie, Mama extrem. Sie ist so weit, dass sie manchmal nicht mal die Spiele schauen möchte, weil sie so viel Druck spürt“, sagte der gebürtige Hamburger in einer Medienrunde. Er beruhige seine Mutter dann aber immer.

„Ich bin sehr familiär“, sagte der 26 Jahre alte Neuzugang. Fußball spiele in seiner Familie eine große Rolle. Er habe seine Liebsten bei besonderen Momenten in seiner Karriere immer gerne bei sich. Auch seine Rückennummer 39 suchte seine Mutter aus den verfügbaren Ziffern aus.

Seinen Vornamen hat Köhn vom berühmten ZDF-Kommissar, der zwischen 1974 und 1998 ermittelte. Der Fußballprofi kann damit gut leben. „Derrick ist schon ein cooler Name, finde ich“, sagte er. Er sei auch selbst ein großer Krimi-Fan. „Deswegen hat Mama schon einen guten Job gemacht.“

Der Linksfuß war in der vergangenen Woche vom türkischen Galatasaray nach Köpenick gewechselt. In der letzten Spielzeit war verliehen und lief in der Bundesliga für Werder Bremen auf.