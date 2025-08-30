Berlin - Ein Motorradfahrer ist bei einem Überholmanöver in Berlin-Kreuzberg lebensgefährlich verletzt worden. Er habe am Nachmittag versucht, ein Auto rechts auf dem Fahrradstreifen zu überholen, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Die Autofahrerin wollte demnach gleichzeitig rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Köpenicker Straße wurde zwischen Schlesischem Tor und Zeughofstraße gesperrt.