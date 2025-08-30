Bremen - Bei einem Fahrradkorso von Anhängern des SV Werder Bremen ist ein Straßenbahnfahrer von mehreren Personen attackiert und leicht verletzt worden. Zuvor war es nach Polizeiangaben im Bereich der Sielwallkreuzung zu einem „leichten Verkehrsunfall“ zwischen einem Radfahrer aus der Gruppe und einer Straßenbahn gekommen. Der Radfahrer habe daraufhin gegen die Scheibe der Bahn geschlagen. Nachdem der Bahnfahrer ausgestiegen sei, hätten ihn mehrere Teilnehmer angegriffen. Einsatzkräfte befreiten den Mann und setzten dabei unter anderem Schlagstöcke ein.

Insgesamt hatten sich rund 600 Fans am Mittag mit Fahrrädern vom Unisee in Richtung Weserstadion auf den Weg gemacht. Auf der Strecke kam es laut Polizei zu weiteren Vorfällen. Am Stern durchbrachen Teilnehmer eine Absperrung, später versuchten einige, im Gustav-Deetjen-Tunnel eine Polizeikette zu durchbrechen. Zudem hielten sich die Fans nicht an die vereinbarte Route.

Zudem hätten Ultras aus Bremen Einsatzkräfte aus Bayern beleidigt, die zur Unterstützung in der Hansestadt waren, so die Polizei. Gegen mehrere Beteiligte wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.