„Bringt gern euren Schneeschieber mit“: Anhänger von Union rufen zu Hilfe beim Bewältigen von Schnee und Eis auf. Das sagt der Club vor dem Spiel gegen Mainz am Samstag.

Berlin - Fans von Union Berlin helfen dem Club beim Beseitigen der befürchteten Schnee- und Eismassen vor dem Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05. Dazu gab es in Fanclub-Kreisen einen Aufruf vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und der emotionalen Rückkehr von Ex-Trainer Urs Fischer ins Stadion An der Alten Försterei mit Mainz. Zuerst hatte „Bild“ berichtet.

Unions Geschäftsführer Kommunikation, Christian Arbeit, sagte: „Wir hoffen nicht nur, sondern tun auch alles dafür, damit dieses Spiel und dieses Wiedersehen auch stattfinden kann.“ Noch sei unklar, wie groß das Ausmaß der Witterungsprobleme werde.

„Wir sind rund die Uhr im Einsatz, versuchen alles möglich zu machen. Fans helfen mit, Mitarbeiter helfen mit und dann hoffen wir, dass das Erfolg haben wird und dass wir am Samstag um 15.30 hier den Anpfiff hören und dann ein tolles Spiel erleben“, sagte Arbeit.

Am Stadion befreiten am Donnerstag einige Anhänger die Wege und Einlasstore von Eis und Schnee. Stadionmitarbeiter waren mit mehreren Baggern zum Abtransport im Einsatz. „Auf Grund der sehr schwierigen Witterungsverhältnisse können die Mitarbeiter unseres Vereins eure Unterstützung gebrauchen“, hieß es laut „Bild“ in dem Aufruf. „Vorsorglich könnt ihr auch gern euren Schneeschieber von zuhause mitbringen.“

Mainzer wollen Freitag anreisen

Die meiste Arbeit dürfte auf die Helfer und Mitarbeiter des Clubs noch zukommen. Über Berlin und Brandenburg zieht am Freitag ein Sturmtief. Es bringt Schneefall, teils gefrierenden Regen und starken Ostwind. Bis zu zehn Zentimeter Schnee können am Vormittag fallen, wie ein DWD-Wetterfachmann sagte. Im Berliner Amateurfußball wurden bereits alle Spiele bis einschließlich 12. Januar abgesagt. Hallenturniere sind nicht betroffen.

Die Mainzer bleiben offenbar trotz der Vorhersagen bei ihrem bisherigen Reiseplan. „Ich gehe davon aus, dass wir Freitag fliegen, so ist zumindest geplant“, sagte Fischer.

Zwei Absagen für Union liegen nicht lange zurück

Spielabsagen im Oberhaus aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes sind angesichts der verpflichtenden Rasenheizung selten geworden. In diesem Fall muss das Schiedsrichter-Gespann vor Ort entscheiden. Das Problem ist die Anfahrt für die Fans, die in den nächsten Tagen mit Glatteis und Schnee rechnen müssen. Zudem hat die Deutsche Bahn witterungsbedingt bereits Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr angekündigt.

Außerdem können Spielstättenbetreiber wegen Gefährdungen die Stadien schließen lassen, zum Beispiel, wenn Schneelawinen vom Dach rutschen könnten. Union war von solchen Fällen vor nicht allzu langer Zeit zweimal betroffen, aber nicht in der Hauptstadt. Im Dezember 2023 wurde die Begegnung beim FC Bayern München in der Allianz Arena abgesagt. Im Januar 2024 fiel die Partie der Berliner in Mainz aus.