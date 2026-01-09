Am Freitagmorgen stellt sich die Wetterlage in Berlin und Brandenburg entspannter dar als ursprünglich von den Meteorologen vorhergesagt. Schlimmste Befürchtungen blieben bisher aus.

Berlin - Die Meteorologen geben nach den ursprünglichen Unwetterwarnungen für Berlin und den Großteil Brandenburgs Entwarnung. Von den „schlimmsten Befürchtungen“ blieben Berlin und Brandenburg verschont, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Unwetterwarnung vor starken Schneeverwehungen sei für Berlin und Brandenburg deshalb aufgehoben worden. Nur für den Landkreis Prignitz im äußersten Nordwesten bestehe die Warnung noch.

DWD: Keine Gefahr für Leib und Leben

„Wir sehen keine Gefahr von Leib und Leben“, betonte der Sprecher. Am Nachmittag soll es dennoch leicht schneien, jedoch nicht in der zunächst vorhergesagten Intensität. Lediglich der Süden Brandenburgs soll wie angekündigt mehrere Zentimeter Neuschnee bekommen. Kalt werde es aber weiterhin bleiben. Bei teils starken Böen könne die gefühlte Temperatur bei Minus 20 Grad liegen, erklärte der DWD-Sprecher.

Entsprechend der entspannteren Wetterlage lief auch der öffentliche Nahverkehr weitestgehend wie gewohnt. Laut den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) waren Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen auf nahezu allen Linien im Einsatz. Demnach fuhren nur die Buslinie 218 sowie die Fähren 11 und 12 aufgrund des Wetters weiterhin nicht. Mit Verweis auf die Straßenverhältnisse teilte die BVG mit, dass es besonders bei Bussen zu Verspätungen kommen könnte.

Nur wenige Unfälle

Am frühen Morgen gab es laut Polizei auf den Straßen in Berlin und Brandenburg nur wenige Unfälle. In Brandenburg wurde demnach von Mitternacht bis 7.00 Uhr morgens nur eine einstellige Zahl Verkehrsunfälle gemeldet. Dies entspreche dem Durchschnitt der letzten Tage.

Auch in Berlin war die Verkehrslage am frühen Morgen nach Angaben der Polizei ruhig. Doch der Berufsverkehr starte erst und man müsse auch die Wetterlage im Blick behalten, hieß es weiter.

Am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) lief der Flugverkehr trotz des angekündigten Schneefalls bisher normal. „Wir haben kompletten Normalbetrieb“, sagte ein Sprecher des Flughafens am Morgen. Zwar gebe es vereinzelt Flugabsagen, diese könnten aber mit den Bedingungen an den Zielflughäfen zu tun haben. Die Fluggesellschaften entscheiden in der Regel selbst über entsprechende Absagen.