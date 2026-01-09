Witterungsbedingte Unfälle stoppen den Verkehr auf der A7 zwischen dem Landkreis Hildesheim und dem Landkreis Goslar. Mehrere Menschen werden verletzt.

Auf der A7 gibt es für die Hildesheimer Autobahnpolizei viel zu tun: Wegen des Winterwetters kommt es zu zahlreichen Unfällen. (Symbolbild)

Hildesheim - Auf der Autobahn 7 in Niedersachsen ist es zu mehreren witterungsbedingten Verkehrsunfällen gekommen. Wegen Bergungsarbeiten ist die Strecke zwischen Bockenem (Landkreis Hildesheim) und Seesen (Landkreis Goslar) voll gesperrt, sagte ein Polizeisprecher.

Nach Angaben der Polizei ereigneten sich am späten Nachmittag bei Seesen an derselben Stelle vier Unfälle. Mindestens fünf Menschen wurden dabei ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Polizei empfiehlt, die A7 zu meiden

Die meisten weiteren Unfälle auf dem betroffenen Streckenabschnitt verliefen glimpflich und führten lediglich zu Blechschäden, hieß es. Auf der Autobahn 39 wurden keine witterungsbedingten Unfälle gemeldet.

Zusätzlich kam es zwischen Bockenem und Rhüden (Landkreis Goslar) zu einem Unfall mit zwei Lastkraftwagen und einem Auto. Mindestens einer der Lastwagen war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die Polizei empfahl eine Umleitung über die Bundesstraße 243, die jedoch stark belastet war.