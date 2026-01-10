Dresden - Nach einem Unfall vor dem Tunnel Coschütz bei Dresden ist die A17 am frühen Samstagmorgen gesperrt. Der Polizei zufolge laufen Bergungsarbeiten an einem Lkw. Verletzte gibt es demnach nicht. Vermutlich hatte die glatte Fahrbahn zum Unfall geführt, so die Polizei. Der Lkw hatte sich den Angaben zufolge gedreht und war im Tunnel Coschütz zum Stehen gekommen, während sich der Sattelauflieger noch davor befindet. Dabei sei Diesel ausgelaufen. Nun muss das Fahrzeug geborgen und die Fahrbahn gereinigt werden. Dies könnte laut Polizei noch mehrere Stunden dauern.