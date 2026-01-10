Köln - Wolfgang Niedecken (74) fände es gut, wenn im Zuge der Wiedereinführung der Wehrpflicht auch der Zivildienst zurückkehren würde. „Mir hat das gut getan“, sagte der BAP-Sänger der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Als ich nach dem Kunststudium Zivildienst machen musste, habe ich erst gedacht: "Oh nein, jetzt habe ich doch grad' einen Fuß in der Türe mit ersten Ausstellungen und so weiter - und nun das." Das hat mir gar nicht in den Kram gepasst. Aber als ich einmal dabei war, habe ich schnell gemerkt, dass das gut für mich war.“

Er habe damals Essen auf Rädern zu alten Menschen gebracht. „Die waren teilweise geradezu in ihrer Wohnung gefangen, weil sie ohne Aufzug im vierten oder fünften Stock wohnten.“ Die soziale Arbeit mit den alten Menschen habe seinen Horizont erweitert. „So bin ich eben nicht im Elfenbeinturm gelandet. Das hat mir noch einmal einen komplett anderen Blickwinkel ermöglicht.“

Es sei allerdings auch richtig, dass die heutige junge Generation schon große Lasten zu tragen habe, etwa durch die Überalterung der Gesellschaft und die dadurch entstehende Rentenproblematik sowie durch die Folgen des Klimawandels. „Eine Rentenreform muss in jedem Fall her“, sagte Niedecken. „An diese Probleme muss man rangehen, das sind wir den Jüngeren schuldig.“