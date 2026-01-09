Für den Morgen war zunächst starker Schneefall in Berlin und Brandenburg vorhergesagt worden. Nun stellt sich die Situation entspannter dar. Am Flughafen BER läuft der Betrieb weitestgehend normal.

Schönefeld - Am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) läuft der Flugverkehr trotz des angekündigten Schneefalls bisher normal. „Wir haben kompletten Normalbetrieb“, sagte ein Sprecher des Flughafens am Morgen. Zwar gebe es vereinzelt Flugabsagen, diese könnten aber mit den Bedingungen an Zielflughäfen zu tun haben. Die Fluggesellschaften entscheiden in der Regel selbst über entsprechende Absagen.

Die Wetterlage stelle sich bislang „deutlich entspannter als ursprünglich angekündigt“ dar. Zunächst hatte der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung wegen Schneeverwehungen herausgegeben, diese aber am Morgen für Berlin zurückgenommen.