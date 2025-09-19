Unfall mit mehreren Verletzten auf der A9 bei Leipzig.

Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen - darunter ein ziviler Wagen der Polizei - auf der A9 bei Leipzig sind mehrere Menschen verletzt. Mehrere Rettungshubschrauber sind im Einsatz.

Leipzig - Nach einem Unfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen ist die A9 bei Leipzig in beide Richtungen gesperrt. Mehr als fünf Menschen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Rettungshubschrauber sind demnach im Einsatz. Auch ein Zivilfahrzeug der Thüringer Polizei war beteiligt.

Der Unfall hatte sich kurz nach 14 Uhr zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Leipzig-West ereignet. Zum Schweregrad der Verletzungen und auch zum Geschlecht und Alter der Opfer konnte der Sprecher noch nichts sagen. Die Unfallermittlungen dauern den Angaben nach bis zum Abend an.