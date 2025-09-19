Ein Feuer in einer Lagerhalle in Groitzsch sorgt für eine hohe Rauchsäule. Laut Polizei brennt die Halle in voller Ausdehnung.

Groitzsch - Die Lagerhalle eines Landwirtschaftsbetriebs in Groitzsch (Landkreis Leipzig) steht in Flammen. Ein dpa-Reporter berichtete am Freitagabend von einer hohen Rauchsäule über dem Ort. Die Polizeidirektion Leipzig bestätigte das Feuer. Die Halle brenne in voller Ausdehnung, Verletzte gebe es nicht, hieß es. Der Brandort befinde sich im Ortsteil Großstolpen.