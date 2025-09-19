Der 1. FC Kaiserslautern springt an die Tabellenspitze der 2. Liga. Beim souveränen Heimsieg gegen Münster avanciert ein Stürmer zum Matchwinner.

Kaiserslautern - Der 1. FC Kaiserslautern hat zumindest vorerst die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht besiegte zum Auftakt des 6. Spieltags Preußen Münster mit 4:1 (3:0). FCK-Stürmer Ivan Prtajin avancierte mit drei Toren zum Mann des Abends.

Vor 46.079 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion legte Kaiserslautern einen Blitzstart hin. Die Partie war nach zwei Toren von Prtajin (7. und 24. Minute) und einem Treffer Naatan Skyttäs (17.) bereits zur Halbzeitpause fast schon entschieden.

Zwar sorgte der zum Wiederanpfiff eingewechselte Münsteraner Oscar Vilhelmsson mit dem 1:3-Anschlusstreffer nach 50 Minuten nochmals kurzzeitig für ein Aufbäumen der Gäste. In der 64. Minute krönte sich Prtajin dann aber endgültig zum Spieler des Spiels und sorgte mit seinem dritten Tor des Abends für den dritten Sieg des FCK in Serie.