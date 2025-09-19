Rund 100 Menschen versammeln sich am Hardenbergplatz. Nach Verstößen gegen Auflagen wird die Demo beendet. Was danach passierte.

Berlin - Im Zusammenhang mit einer Pro-Palästina-Demonstration am Hardenbergplatz hat die Polizei 14 Menschen festgenommen. An dem Platz im Stadtteil Charlottenburg hätten sich am Abend rund 100 Personen versammelt, teilte die Polizei auf X mit. Ein Dolmetscher und die Einsatzkräfte hätten mehrfach skandierte verbotene Parolen wahrgenommen - auch nach der Aufforderung, sich an die Auflagen zu halten.

Die Versammlung sei dann beendet worden. Etwa 30 bis 40 ehemalige Teilnehmende hätten den Ort aber laut Polizei nicht verlassen wollen und hätten stattdessen versucht, auf die Fahrbahn am Hardenbergplatz zu gelangen. „Dies verhinderten unsere Kollegen mit unmittelbarem Zwang“, hieß es. Bisher habe es 14 Festnahmen gegeben.