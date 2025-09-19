Eine Schülerin läuft in Goslar von einem Fußweg plötzlich auf eine Straße. Eine Autofahrerin kann nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Goslar - Eine 13-Jährige ist in Goslar von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Mädchen sei zunächst auf dem Fußweg gelaufen und dann aus bislang ungeklärten Gründen in Höhe einer Bahnunterführung auf die Fahrbahn gelaufen, teilte die Polizei mit. Eine 66-Jährige, die dort mit ihrem Auto fuhr, stieß mit ihrem Wagen mit der Schülerin zusammen. Rettungskräfte brachten die 13-Jährige in eine Klinik.