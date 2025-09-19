Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen - darunter ein ziviler Wagen der Thüringer Polizei - kommt es auf der A9 bei Leipzig stundenlang zu Stau. Die Helfer müssen sich um viele Verletzte kümmern.

Leipzig - Bei einer Karambolage auf der Autobahn 9 sind bei Leipzig acht Fahrzeuge ineinander gekracht und zahlreiche Menschen verletzt worden. Die genaue Zahl konnte die Polizei vorerst nicht angegeben, doch war von fünf Schwerverletzten die Rede: ein LKW-Fahrer und vier Insassen eines zivilen Kleinbusses der Thüringer Polizei. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.

Zu dem Unfall kam es kurz nach 14 Uhr zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Leipzig-West in Richtung München. Ein Lastwagen sei in ein Stauende gefahren und habe erst den Kleinbus, dann fünf weitere Autos zusammengeschoben, informierte die Polizeidirektion Leipzig. Auch ein weiterer Lastwagen, der ausweichen wollte, wurde in den Unfall verwickelt.

Sperrungen und stundenlanger Stau

Wegen des Crashs kamen mehrere Rettungshubschrauber zum Einsatz. Auch die Gegenfahrbahn in Richtung Berlin war zeitweise gesperrt. Zum genauen Unfallhergang ermittelt nun der Verkehrsunfalldienst. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten würden bis in die Abendstunden dauern, so die Polizei. „Es kommt derzeit zu großen Stauerscheinungen auf der A9.“ Die Rede war von rund 12 Kilometern.