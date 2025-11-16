Ein alkoholisierter Autofahrer verliert auf der Autobahn die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto schleudert im Zickzack-Kurs über die gesamte Fahrbahn.

Ein Auto schleudert im Zickzack-Kurs über die A2 bei Magdeburg. (Symbolfoto)

Berlin - Ein betrunkener Autofahrer ist auf der Autobahn 2 bei Magdeburg von der Fahrbahn abgekommen. Niemand wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der 54-Jährige war am Samstagabend zwischen Lostau und Magdeburg-Rothensee in Richtung Hannover unterwegs, als er auf der linken Überholspur die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke, schleuderte dann nach rechts, krachte in die rechte Schutzplanke und kam schließlich auf der linken Spur zum Stehen.

Eine Atemalkoholkontrolle ergab 1,26 Promille. Die Polizei zog den Führerschein des Mannes ein. Demnach liegt der entstandene Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.