Vor einer Leipziger Gaststätte eskaliert ein Streit, mehrere Menschen werden verletzt. Was bislang zu den Hintergründen bekannt ist.

Leipzig - In Leipzig sind bei einer Schlägerei mehrere Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war am frühen Sonntagmorgen vor einer Gaststätte ein Streit zwischen mehreren Männern und einer Frau eskaliert. Die Gründe für die Auseinandersetzung müssen noch ermittelt werden, wie ein Polizeisprecher sagtet. Zudem seien mehrere Tatverdächtige festgestellt worden.