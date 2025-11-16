weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Schlägerei: Verletzte bei Schlägerei vor Leipziger Kneipe

Schlägerei Verletzte bei Schlägerei vor Leipziger Kneipe

Vor einer Leipziger Gaststätte eskaliert ein Streit, mehrere Menschen werden verletzt. Was bislang zu den Hintergründen bekannt ist.

Von dpa 16.11.2025, 10:41
Polizei ermittelt nach Schlägerei vor Leipziger Kneipe mit mehreren Verletzten. (Symbolbild)
Polizei ermittelt nach Schlägerei vor Leipziger Kneipe mit mehreren Verletzten. (Symbolbild) Robert Michael/dpa

Leipzig - In Leipzig sind bei einer Schlägerei mehrere Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war am frühen Sonntagmorgen vor einer Gaststätte ein Streit zwischen mehreren Männern und einer Frau eskaliert. Die Gründe für die Auseinandersetzung müssen noch ermittelt werden, wie ein Polizeisprecher sagtet. Zudem seien mehrere Tatverdächtige festgestellt worden.