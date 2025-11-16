Zwei Mädchen wollen eine Straße in Themar überqueren. Eines von ihnen wird vom Rückspiegel eines Transporters erwischt. Sie kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

Eine Zehnjährige kam ins Krankenhaus, das andere Mädchen blieb unverletzt. (Symbolbild)

Themar - Ein Transporterfahrer hat in Themar (Landkreis Hildburghausen) ein Mädchen mit dem Rückspiegel seines Wagens erfasst und schwer verletzt. Die Zehnjährige wollte am Freitag gemeinsam mit einem gleichaltrigen Mädchen die Tachbacher Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte.

Dabei wurde sie vom Rückspiegel des vorbeifahrenden Wagens am Kopf getroffen und kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Das andere Kind blieb unverletzt.

Bei dem Fahrer ergab eine Atemalkoholkontrolle 0,42 Promille. Er musste seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung im Rahmen eines Verkehrsunfalls ermittelt.