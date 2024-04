Unbekannte ritzen Hakenkreuze an Altkleidercontainer

Möckern - Unbekannte haben an einem Altkleidercontainer in Möckern (Landkreis Jerichower Land) zwei Hakenkreuze angebracht. Wie die Polizei mitteilte, war eines der Symbole an den Container im Ortsteil Grabow gesprüht, das andere geritzt worden. Zeugen hatten die Beamten darauf aufmerksam gemacht. Die Polizei ist nun den Angaben zufolge auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Hinweise geben können.