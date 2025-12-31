Schon vor Mitternacht greift die Polizei durch: Mehr als 100 Menschen werden kurzzeitig festgenommen. In Neukölln finden die Beamten eine selbstgebaute Abschussanlage für Feuerwerksbatterien.

Berlin - Am Silvesterabend sind in Berlin schon vor Mitternacht mehr als 100 Menschen wegen Missbrauchs von Feuerwerk von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Es gehe in den meisten Fällen um Verstöße gegen Sprengstoffvorschriften, teilte die Polizei mit. Neun Polizisten seien meist durch Knalltraumata von Böllern leicht verletzt worden.

In Gropiusstadt in Neukölln beschlagnahmte die Polizei eine selbstgebaute Feuerwerksanlage, für die mehrere Batterien von Raketen durch Zünder miteinander verbunden waren. Fotos der Polizei zeigten die größere Anlage aus mehreren Kartons und Kisten voller Raketen, von denen elektrische Kabel zu einer Zündvorrichtung führten.