Berlin - Mit einem großen Feuerwerk am Brandenburger Tor und zahllosen privaten Feuerwerken hat Berlin um Mitternacht das Jahr 2026 begrüßt. Tausende Menschen feierten nahe dem Brandenburger Tor auf der Straße des 17. Juni gut gelaunt bei der offiziellen Freiluftparty der Hauptstadt. Die kostenlosen Eintrittskarten waren schnell vergeben worden. 25.000 Tickets standen zur Verfügung.

Die Party mit DJs hatte gegen 22.00 Uhr begonnen. Das Feuerwerk um Mitternacht wurde live übertragen. Die in den vergangenen Jahren übliche Silvesterfeier mit Bühnenshow und Bands am Brandenburger Tor fand nicht mehr statt.

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte in den vergangenen Monaten immer wieder betont: „Für uns war völlig klar: Wir wollen, dass am Brandenburger Tor etwas stattfindet.“ Es sei wichtig, dass es neben den Bildern vom Jahreswechsel aus Sydney und New York auch solche aus Berlin gebe.