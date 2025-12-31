Sieben Minuten Feuerwerk am Brandenburger Tor, tanzende Menschen und ein Glasflaschen-Verbot - so wollen viele Berliner und Touristen die Silvesternacht in der Hauptstadt erleben.

Bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor war der Andrang groß.

Berlin - Die große Silvesterparty am Brandenburger Tor im Zentrum Berlins hat schon Stunden vor Mitternacht Tausende Menschen angelockt. In langen Schlangen standen sie an den Eingängen der Absperrungen, wo Taschen und Tickets kontrolliert wurden.

Die Besucher versammelten sich auf der westlichen Seite des Tores auf dem Platz des 18. März, um um Mitternacht das siebenminütige Feuerwerk zu sehen, das auf der anderen Seite des Tores auf dem Pariser Platz gezündet werden sollte.

Die Stimmung war trotz der nächtlichen Kälte ausgesprochen gut. Mehrere DJs spielten von einer Bühne aus Musik, das Tor wurde aufwendig mit einer Lichtshow beleuchtet. Einige Besucher tanzten. Unter den Menschen aller Altersklassen waren auch viele Familien und Paare. Manche hatten sich geschmückt.

25.000 kostenlose Eintrittskarten waren vergeben worden. Mehr Menschen waren aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen. Privates Feuerwerk und Glasflaschen waren verboten.

Der U-Bahnhof Brandenburger Tor war schon seit dem Nachmittag geschlossen. Auch der Boulevard Unter den Linden war teilweise gesperrt.