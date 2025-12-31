Berlin - Die Berliner Feuerwehr hat in der Silvesternacht vor Mitternacht bereits viele kleinere Brände gelöscht. Große Feuer seien zunächst nicht vorgekommen, sagte ein Sprecher. In Mahlsdorf in Marzahn-Hellersdorf brannte das Dach eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr war mit 28 Leuten im Einsatz. In dem Hochhaus über der Autobahn Richtung Steglitz an der Schlangenbader Straße brannte eine Wohnung - das etwas größere Feuer wurde ebenfalls gelöscht.