Menschen sollen künftig in der Lage sein, in Echtzeit mit Robotern oder Maschinen zu interagieren. An der Technischen Universität Dresden wird dazu geforscht - künftig auch in einem besonderen Labor.

An einem Wasserturm am Mollier-Bau der TU Dresden steht der Schriftzug „Technische Universität Dresden“.

Dresden - Die Technische Universität Dresden erforscht die Interaktion von Mensch und Maschine und setzt dabei auch auf leibliches Wohl. Denn ein Arbeitsfeld ist die Zubereitung von Speisen. Am Montag wurde im Beisein des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) die „Roboterküche“ des TU-Exzellenzclusters CeTi eröffnet. Die Abkürzung steht für Centre for Tactile Internet with Human-in-the-Loop. In der „CeTiBAR“ sollen sogenannte kollaborative Roboter (Cobots) zum Einsatz kommen. Die Kosten für die Laborküche wurden auf rund 1,2 Millionen Euro geschätzt.

Starkoch Benjamin Biedlingmaier demonstrierte zur Eröffnung seine kulinarischen Fähigkeiten in Verbindung mit Robotik. Während er ein Gericht kreierte, richteten die Maschinen an, verzierten und servierten anschließend. „Die Cobots übernehmen repetitive Aufgaben, sodass einem selbst mehr Raum für Kreativität bleibt. Die Idee dahinter ist nicht, den Koch zu ersetzen, sondern in Zeiten des Fachkräftemangels zu unterstützen“, sagte er.

Die Technische Universität Dresden sei mit dem Exzellenzcluster CeTI Vorreiterin und Innovationstreiberin auf dem Feld der Mensch-Maschinen-Interaktion, betonte TU-Rektorin Ursula Staudinger. „Mit der CeTIBAR haben wir einen Ort geschaffen, an dem Forschende interdisziplinär zusammenarbeiten und ihre Ideen in der Gesellschaft erproben können“, ergänzte CeTi-Sprecher Frank Fitzek. Man wolle dort der Frage nachgehen, „wie wir in Zukunft lernen werden oder wie sich unsere Arbeitswelt durch Roboter verändern wird“.

Nach Angaben der TU arbeiten in dem Exzellenzcluster Frauen und Männer aus den Bereichen Elektrotechnik, Informatik, Maschinenwesen, Psychologie, Medizin und Neurowissenschaften zusammen, um Grundlagen für neuartige Anwendungen in der Medizin, der Industrie sowie dem Internet der Fähigkeiten (Internet of Skills) zu schaffen. Die TU Dresden zählt als Exzellenzuniversität bundesweit zu den leistungsstärksten Forschungseinrichtungen. Sie ist mit rund 8300 Mitarbeitenden und rund 29.000 Studierenden in 17 Fakultäten zudem eine der größten technisch ausgerichteten Universitäten.