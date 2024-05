Magdeburg/Erfurt - Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) hat binnen eines Jahres fast 21.100 Mitglieder verloren. 594 610 Menschen gehörten der Kirche somit 2023 an, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hieß. Der Verlust an Kirchenmitgliedern ging zum größten Teil auf Sterbefälle zurück, das waren den Angaben zufolge rund 15.000. Ausgetreten seien 2023 aus der EKM 9682 Frauen und Männer, 2022 waren es noch mehr als 10.000 gewesen. Die Zahl der Taufen lag noch nicht aus allen Regionen vor, wie es weiter hieß. Bislang seien für das vergangene Jahr 3323 verzeichnet. 2022 seien es 4128 Taufen gewesen.