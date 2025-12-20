Wolken, Nebel und milde Temperaturen bestimmen das vierte Adventswochenende in Berlin und Brandenburg. Nur im Süden Brandenburgs zeigt sich gelegentlich die Sonne.

Berlin/Potsdam - Berlin und Brandenburg starten in das vierte Adventswochenende mit ruhigem, aber wenig freundlichem Wetter. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge bringt ein schwacher Tiefausläufer feuchte und milde Luft in die Region. Am Samstag dominieren viele Wolken, teils ist es neblig-trüb. Örtlich fällt etwas Regen oder Sprühregen, die Temperaturen erreichen 5 bis 9 Grad.

In der Nacht zum Sonntag halten sich die dichten Wolken, an einigen Orten bildet sich Nebel. Auch tagsüber bleibt es meist trüb, nur im Süden Brandenburgs sind vereinzelt Auflockerungen möglich. Niederschlag wird von den Wetterexperten kaum erwartet, die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 7 Grad.

Zu Beginn der neuen Woche ändert sich wenig: Auch am Montag und Dienstag bleibt es den Angaben nach überwiegend bedeckt und zeitweise trüb, lokal fällt etwas Sprühregen. Die Temperaturen gehen langsam zurück und erreichen nur noch 2 bis 6 Grad. Ob es an Heiligabend Schnee geben wird, ist derzeit noch offen – wahrscheinlich ist es nach aktuellem Stand jedoch nicht.