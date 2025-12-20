Delmenhorst - Drei Jugendliche haben einen Zwölfjährigen in Delmenhorst überfallen und ausgeraubt. Die Täter umringten ihr Opfer in der Nacht zum Samstag, rissen ihm das Basecap vom Kopf und nahmen ihm seine Kopfhörer ab, wie die Polizei mitteilte. Dabei hielt einer der Täter den Jungen am Arm fest. Dann flüchtete das Trio. Der Zwölfjährige blieb demnach unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.