Am Montagmorgen bergen Rettungskräfte eine Leiche aus dem Dresdener Kiessee. Was ist bisher bekannt?

Dresden - In Dresden ist ein toter Mann aus einem See geborgen worden. Die Leiche wurde am frühen Montagmorgen im Kiessee in Leuben gefunden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Identität des Mannes sowie die Ursache für seinen Tod war zunächst unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Zunächst hatte die „Sächsische Zeitung“ berichtet.