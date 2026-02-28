Es war ein trauriger Anblick, der viele Menschen anrührte. Nun steht fest, woran einige der toten Schwäne aus dem Landwehrkanal verendeten.

Berlin - Zahlreiche tote Schwäne im Landwehrkanal, teils zugefroren auf der vereisten Oberfläche - viele Menschen reagierten angesichts dieser Bilder vor gut zwei Wochen fassungslos, manche hatten Tränen in den Augen. Nun steht fest: Zumindest ein Teil der Vögel starb nicht an Kälte und Hunger, sondern an der Vogelgrippe.

Seit 9. Februar seien in den Berliner Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte insgesamt 14 tote Schwäne getestet worden, teilte die Verbraucherschutzverwaltung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei drei der Vögel aus dem Kreuzberger Teil des Kanals sei das Virus der Vogelgrippe zweifelsfrei und vom Friedrich-Löffler-Institut bestätigt festgestellt worden.

Bei zwei weiteren toten Schwänen aus Kreuzberg sowie neun Tieren aus dem Landwehrkanal in Tiergarten bestehe nach Untersuchungen im Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) der Verdacht auf Vogelgrippe, hieß es weiter. Eine Bestätigung durch das Friedrich-Löffler-Institut stehe noch aus.