Ein frühlingshaftes Wochenende mit bis zu 20 Grad steht den Menschen in Berlin und Brandenburg bevor. Wo die Chancen auf Sonnenschein besonders gut sind.

Zeit für das erste Getränk im Sonnenschein: Es wird frühlingshaft in Berlin und Brandenburg.

Berlin/Potsdam - Das Wochenende startet mild und mit viel Sonnenschein in Berlin und Brandenburg. Nur einige Schleierwolken ziehen über den Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Norden von Brandenburg ist es dichter bewölkt. Die Temperaturen erreichen frühlingshafte 16 bis 20 Grad.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es bei wechselnder Bewölkung trocken. Es kühlt ab auf 4 Grad. Am Sonntag ist es weiterhin heiter bis wolkig, die Temperaturen bleiben aber hinter dem Vortag zurück mit maximal 11 bis 14 Grad.

Auch in der Nacht zum Montag bleibt es trocken bei wenigen Wolken, im Norden von Brandenburg stärkere Bewölkung. Die Temperaturen sinken auf 3 bis -1 Grad. Am Montag bleibt es mild: mit Wolken im Nordosten, sonst heiter bis wolkig, bei maximal 12 bis 16 Grad.