Mit bis zu 19 Grad gibt der Samstag in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einen Vorgeschmack auf den Frühling. Wo die Chancen auf Sonne gut stehen.

Dresden/Erfurt/Magdeburg - Ein frühlingshafter Tag kommt auf die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu. Am Samstag scheint die Sonne bei nur dünnen Wolkenfeldern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In Sachsen-Anhalt zieht nachmittags dichtere Bewölkung auf. Die Temperaturen erreichen 13 bis 19 Grad.

In der Nacht zum Sonntag ziehen lokal dichtere Wolken auf, es bleibt aber trocken bei 6 bis 1 Grad, in Teilen von Thüringen und in höheren Lagen bis zu minus 2 Grad. Der Sonntag zeigt sich heiter bis wolkig und ohne Regen. Die Temperaturen liegen bei maximal 10 bis 14 Grad, in höheren Lagen zwischen 5 und 10 Grad.

An einigen Orten bildet sich in der Nacht zum Montag Nebel, regnen soll es aber nur stellenweise in Sachsen-Anhalt. Es kühlt ab auf 3 bis minus 2 Grad. Am Montag zeigt sich neben einigen Wolken wieder die Sonne bei maximal 11 bis 15 Grad, im Erzgebirge 6 bis 10 Grad. Im Norden von Sachsen-Anhalt fällt örtlich Regen.