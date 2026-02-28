Im Landkreis Osnabrück brennt ein Hausdach komplett aus. Was zum Brand bisher bekannt ist.

Berge - Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Berge (Landkreis Osnabrück) ist ein Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden. Der Dachstuhl des Hauses sei vollständig ausgebrannt, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Auch das Obergeschoss sei durch die Flammen stark beschädigt worden.

Ein Anwohner bemerkte das Feuer am frühen Morgen und informierte die Bewohner. Insgesamt befanden sich zu dem Zeitpunkt vier Personen in dem Haus. Alle konnten sich unverletzt selbst aus dem Gebäude retten. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.