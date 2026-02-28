Halberstadt - Bei einem Überholmanöver auf der Bundesstraße 79 bei Halberstadt sind mehrere Autos zusammengestoßen. Zwei 62 und 41 Jahre alte Frauen sowie ein 6-jähriges Kind kamen schwer verletzt mit Hubschraubern ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 26 Jahre alte Fahrer eines anderen Autos wurde bei dem Unfall am Freitagnachmittag leicht verletzt, wie es hieß.

Drei Autos fuhren laut Polizei hintereinander in Richtung Aspenstedt. Das hintere wollte demnach überholen, aber als es sich auf der Höhe des mittleren Autos befand, zog dessen Fahrer - der 26-Jährige - nach links. Die drei Autos kollidierten. Das Auto, das ganz vorn fuhr und in dem die drei Schwerverletzten saßen, sowie das mittlere kamen von der Straße ab und überschlugen sich, wie es hieß.