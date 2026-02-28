Eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole auf dem Rücksitz führt bei einer Fahrzeugkontrolle zu einer gefährlichen Situation. Die Beamten werden misstrauisch – und ziehen ihre Dienstwaffen.

Bei der Kontrolle eines Autos hat die Polizei eine Softair-Pistole und einen Schlagring sichergestellt. (Symbolbild)

Quakenbrück - Die Polizei hat in einem Fahrzeug im Landkreis Osnabrück eine Softair-Pistole und einen Schlagring sichergestellt. Die Beamten hätten das Auto, in dem drei Männer im Alter zwischen 16 und 25 Jahren saßen, am Freitag in Quakenbrück gestoppt, teilte die Polizei mit. Bei der Kontrolle hätten sie zunächst eine augenscheinlich echte Schusswaffe auf der Rücksitzbank entdeckt.

Die Beamten forderten die Insassen auf, ihren Anweisungen zu folgen. Ein Mann auf der Rücksitzbank habe jedoch nach der Waffe gegriffen. Daraufhin hätten die Polizisten ihre Dienstwaffen gezogen. Die Männer seien anschließend ausgestiegen. Alle drei seien fixiert und durchsucht worden.

Letztlich stellte sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen echten Schusswaffe um eine Softair-Pistole handelte. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz aufgenommen.