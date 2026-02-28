Die Feuerwehr wird im Kreis Greiz zu einer brennenden Gartenhütte gerufen. Vor Ort kollabiert ein Feuerwehrmann, der 55-Jährige stirbt.

Der Einsatz fand in der Nacht zum Samstag statt. (Symbolbild)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf - Ein Feuerwehrmann ist bei einem Einsatz in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (Landkreis Greiz) gestorben. Der 55-Jährige kollabierte bei den Löscharbeiten in der Nacht zum Samstag, wie die Polizei mitteilte.

Einsatzkräfte versuchten demnach, ihn zu reanimieren - ohne Erfolg. Was genau der Grund für das Zusammenbrechen des Mannes war, sei noch unklar. Die Feuerwehr war laut Polizei gegen 2 Uhr morgens zu einer Gartenhütte gerufen worden, die in Flammen stand.