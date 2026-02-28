Der Jeanette-Schocken-Literaturpreis geht an die in Leipzig lebende Schriftstellerin. Was hat die Jury beeindruckt?

Bremerhaven - Die Autorin Ronya Othmann erhält den mit 10.000 Euro dotierten Bremerhavener Jeanette-Schocken-Literaturpreis. Othmann zeige in ihrer Arbeit, „was Erinnerungsarbeit wirklich leisten“ könne, begründete die Jury. In ihrem autobiografisch geprägten Roman „Vierundsiebzig“ schreibt die Tochter eines kurdisch-jesidischen Vaters über den Genozid, der 2014 von der Terrorgruppe Islamischer Staat an den Jesiden verübt wurde. Grundlage dafür waren Recherchen im Nordirak und innerhalb der eigenen Familie.

Othmann, die 1993 in München geboren wurde und in Leipzig lebt, gehe es darum, Spuren der begangenen Verbrechen zu sichern und diese Berichte mit ihrer eigenen Geschichte zu verweben.

Der Preis wird ihr am 10. Mai im Historischen Museum in Bremerhaven überreicht. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre in Erinnerung an die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten vergeben. Die Bremerhavenerin Jeanette Schocken wurde in einem NS-Vernichtungslager ermordet.