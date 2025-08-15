In einem Mehrfamilienhaus im Vogtland bricht in der Nacht ein Feuer aus. In der Brandwohnung wird eine Tote entdeckt.

Elsterberg - Nach einem Feuer in einer Wohnung in Elsterberg (Vogtland) ist eine tote Frau gefunden worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wird davon ausgegangen, dass es sich bei der Toten um die 76-jährige Bewohnerin handelt – eine zweifelsfreie Identifizierung stehe noch aus, wie die Polizei mitteilte. Demnach werde auch ermittelt, wie die Frau starb.

Weitere Menschen wurden bei dem Feuer in der Nacht nicht verletzt. Die anderen Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus rechtzeitig verlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brand aufgenommen. Der Schaden wird auf 500.000 Euro beziffert. Wegen der Verrußungen seien die Wohnungen des Hauses derzeit nicht bewohnbar, hieß es.