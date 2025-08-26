Ein mutmaßlicher Dealer wird in einem Mehrfamilienhaus überfallen. Zwei Männer haben es auf seinen Karton mit Cannabis abgesehen. Doch der 38-Jährige stürzt die Treppe hinunter. War es ein Stoß?

Berlin - Nach dem tödlichen Sturz eines mutmaßlichen Drogenhändlers in einem Treppenhaus stehen zwei Männer vor dem Berliner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft legt den 25 und 29 Jahre alten Angeklagten Raub mit Todesfolge zur Last. Sie hätten den 38-Jährigen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses attackiert, um ihm „unter Gewaltanwendung“ einen mit Cannabis gefüllten Karton zu entreißen, heißt es in der Anklage. Der 38-Jährige stürzte die Treppe hinunter und starb.

Die Angeklagten äußerten zu Prozessbeginn über ihre Verteidiger Bedauern über den Tod des Mannes. Sie hätten jedoch lediglich einen Diebstahl aus der Wohnung des Mannes geplant - „von Gewalt war nie die Rede“. Es habe sich nicht um einen Angriff gehandelt. Als der 38-Jährige unerwartet im Haus auftauchte, seien sie sich im Treppenhaus begegnet. „Er packte mich, wir fielen beide die Treppe hinunter“, so der 25-Jährige.

Anklage: Mit dem Kopf in den Bauch gestoßen

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Duo am 21. Dezember 2024 dem 38-Jährigen vor einem Haus in der Sonnenallee in Berlin-Neukölln aufgelauert habe. Sie seien ihm und seiner Begleiterin heimlich gefolgt, als dieser einen Karton mit Cannabis in seine Wohnung bringen wollte. Die beiden Männer seien sich einig gewesen, „bei der Wegnahme körperliche Gewalt anzuwenden, um jegliche Gegenwehr zu unterbinden“, heißt es in der Anklage.

Einer der Angeklagten soll dem 38-Jährigen mit dem Kopf so heftig in den Bauch gestoßen haben, dass dieser rücklings die Stufen hinunterstürzte. Er sei mit dem Kopf auf den Fliesenboden geprallt und habe so schwere Kopfverletzungen erlitten, dass er später in einem Krankenhaus starb.

Der 25-Jährige erklärte, er habe „nie geplant, jemanden anzugreifen oder zu verletzen“. Er habe mehrmals Cannabis bei dem 38-Jährigen gekauft und habe ihm Wochen vor dem Geschehen im Treppenhaus einen Schlüssel gestohlen. Absicht sei gewesen, mit dem Schlüssel in die Wohnung zu gelangen und Drogen zu stehlen. Der 29-Jährige sollte Schmiere stehen, so der 25-Jährige. Als er noch nicht an der Wohnung im dritten Stock war, sei der 38-Jährige in das Haus gegangen. Er habe an dem Dealer vorbeilaufen wollen, sei aber von dem Mann gepackt worden.

Die mutmaßlichen Räuber waren laut Ermittlungen mit dem Karton geflüchtet. Der 25-Jährige wurde im Januar in Griechenland festgenommen und später ausgeliefert. Der 29-Jährige setzte sich in die Dominikanische Republik ab. Ende April wurde er jedoch ausgewiesen, weil er nicht über das erforderliche Visum verfügte. Bei seiner Rückkehr nach Deutschland wurde er laut Staatsanwaltschaft am Flughafen in Frankfurt am Main festgenommen. Der Prozess wird am 29. August fortgesetzt.