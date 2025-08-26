Im Süden von Weißenfels ist ein Feuer auf einem Recyclinghof ausgebrochen. Das Gebäude brannte vollständig aus. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Weißenfels - Auf einem Recyclinghof in Weißenfels hat eine Lagerhalle gebrannt. Es sei bislang unklar, warum in der Halle Sperrmüll in Brand geraten ist, teilte die Polizei mit. Das Gebäude sei samt der Anlangentechnik vollständig niedergebrannt.

Die Flammen seien meterhoch gewesen, hieß es. Über Lautsprecherdurchsagen seien die Anwohnerinnen und Anwohner gewarnt worden. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreifen konnte. Nach Angaben des Landkreises waren rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz.

Menschen seien nach Angaben der Polizei nicht verletzt worden. Der Landkreis hatte zuvor angegeben, dass ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen erlitten hatte. Die Kriminalpolizei habe den Brandort begutachtet. Sie ermittle nun.