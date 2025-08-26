Eberswalde - Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in den Zoo Eberswalde eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Einbrecher eine Spendenbox und einen Fotoautomaten im Visier. Beide Kassen hielten den Angriffen stand, so dass lediglich ein Sachschaden von etwa 150 Euro entstand. Eine Zeugin hatte die Beamten informiert. Ob es auch Kontakt zu den Tieren gab, sei derzeit nicht bekannt. Es schien den Einbrechern nur um das Geld zu gehen, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen.